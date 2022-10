MotoGP | sarà ancora Quartararo contro le Ducati per la pole di domani? Al momento regnano l’equilibrio | e il vento…

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo il venerdì dedicato alle prime due sessioni di prove libere, è già tempo di pensare alla giornata di, che vivrà il piatto forte delle qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto due turni lineari che hanno emesso due verdetti importanti: in primo luogoè sovrano con ben 17 piloti racchiusi in meno di 7 decimi, quindi le condizioni del meteo sono dominate da un vento fortissimo che sta rendendo la vita complicata ai protagonisti della classe regina. Cosa dovremo attenderci, quindi, dal sabato australiano? In primo luogo si partirà con la terza sessione di prove libere delle 00.55 italiane (le 9.55 locali) che, dopo quanto visto oggi, saranno di capitale importanza per andare a comporre la top10 che ...