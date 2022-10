Lorenzo Fontana eletto presidente della Camera Beceri insulti in uno striscione del Pd

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Faremo oggi il nostro, lo faremo alla prima votazione e il nostro nome è”, aveva annunciato in aula stamattina Giorgia Meloni, all’arrivo a Montecitorio. E così è stato, il giorno dopo le fibrillazioni sull’elezione di Ignazio La Russa.è il nuovoDopo i tre voti senza quorum di ieri, ladei deputati haoggi il suo, il leghista, uno scrosciante applauso ha accompagnato l’annuncio del superamento del quorum. LEGGI ANCHE Con La Russaalla seconda carica dello Stato si compie un passaggio storico per la destra ...

Roma, 14 ottobre 2022 Il voto dia Montecitorio per l'elezione del nuovo Presidente della Camera. Le immagini. / WebTv CameraA meno di un'ora dall'inizio delle votazione per la presidenza della Camera - il candidato del centrodestra è il leghista- il segretario della Lega Matteo Salvini è a Montecitorio dove sta incontrando i deputati del Carroccio. 14 ottobre 2022Altro giro, altra corsa. Oggi è il giorno della votazione per l’elezione del presidente della Camera. Il candidato favorito è Lorenzo Fontana della Lega, dopo il ...Per eleggere il presidente della Camera al quarto scrutinio era sufficiente la maggioranza assoluta, pari a 201 voti. Il centrodestra alla Camera può contare, sulla carta, su 237 voti, quindi 36 voti ...