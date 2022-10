Le scelte di Allegri per il derby | quanti di quelli dell’anno scorso?

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Juve, ledi Massimilianoin vista deldi Torino:didelloanno giocheranno? C’è molta curiosità per l’undici che sceglierà misterin occasione del. Il crollo in Israele potrebbe far optare per un cambio di modulo, con il ricorso alla difesa a 3. Essendo lastracittadina una gara dai forti contenuti agonistici, ed avendola vinta l’annoal Grande Torino grazie al gol di Locatelli, potrebbe essere un’idea fare affidamento su chi in quella gara aveva dimostrato di essere all’altezza di una gara così incandescente.Ecco qual era stata la formazione di Toro-Juve del 2021-22 (anch’esso giocato di sabato alle ore 18 nel mese di ottobre). Tra parentesiche ...

Juventus, ledicontro il Torino: la formazione bianconera Kean ©LaPresseAllegri è chiamato ad invertire la rotta e non sarà per nulla facile. Il tecnico della Juventus prepara qualche ...Se il presidente, questa volta, metterà da parte led'orgoglio allora il grande ritorno potrà avvenire. Certo, sullo sfondo resta una risoluzione connon semplice da completare, ma ...L’ex difensore bianconero: “Per il campionato è dura, in Champions peggio. I giocatori non sono tutti all’altezza, la forma atletica ...Juve, le scelte di Massimiliano Allegri in vista del derby di Torino: quanti di quelli dello scorso anno giocheranno C’è molta curiosità per l’undici che sceglierà mister Allegri in occasione del der ...