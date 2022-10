La Russa dimostra che gli estremismi possono essere messi da parte

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Al direttore - Con un colpo basso, li hannoin maggioranza.Giuseppe De Filippi “E ora come ne esco? Potrei sempre dire che sono fascista. Ah, quello non è più un problema?”. (Dalla formidabile imitazione di Giorgia Meloni fatta da Maurizio Crozza). Al direttore - Resterà agli atti che il partito del Cav. si è fatto più problemi a sostenere Laal Senato che Roberto Fico quattro anni fa alla presidenza della Camera, quando il Cav. raggiunse con i grillini un accordo per eleggere poi alla presidenza del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Luca Martoni A proposito di Senato. Immaginiamo che oggi alcuni giornali giocheranno molto con la simbologia e faranno notare con indignazione che affronto possaper la nostra storia, per la nostra Repubblica, avere, a cento anni dalla marcia su Roma, un passaggio ...