(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– È una trasferta tra le più ostiche dell’intera stagione quella che attende (fischio d’inizio alle 19) il GG5, impegnato sul campo del Sicurlubeche guida la classifica a punteggio pieno con 9 punti insieme al Vitulano Drugstore Manfredonia. Sarà un match particolare soprattutto per l’ex Federico Palmegiani, che in Sicilia ritroverà un ambiente dove ha trascorso un anno importantesua carriera. Nel frattempo, l’esclusione dal campionato del Catanzaro (per rinuncia) ha privato i giallorossi dei 3 punti conquistati in Calabria con i sanniti ora a quota 4. EMOZIONE – «Per me – spiega il laterale di mister Nitti – questa contro ilsarà una partita speciale. Tornerò in Sicilia in un posto ...

anteprima24.it

Then, with 15 minutes to go before each match, the watch will deliverline - ups and player ... In place of state - of - the - art watchmaking mechanics is a Qualcomm® Snapdragon™ ...Benevento . E' arrivato in Italia da qualche settimana ma ora il suo acquisto è ufficiale. Jhonatan Giraldo Toro è un nuovo giocatore del GGBenevento 5. Il pivot colombiano sarà subito a disposizione per la difficile trasferta nella tana della capolista Sicurlube Regalbuto di sabato pomeriggio. Si tratta di un giocatore esperto ... GG Team Wear Benevento 5 nella tana della capolista Regalbuto Toro è nato a Itagui (Colombia) il 21 marzo del 1988 ed ha giocato con le maglie di Aguilas Doradas Itagui, Deportivo Táchira, Club Rionegro Futsal, Real Bucaramanga, Alianza Platanera, Concepción de ...Dopo un primo tempo con tante buone occasioni per parte, con l’estremo difensore Mambella sempre attento sui tiri della compagine calabrese, il match si è sbloccato solo a cinquanta secondi dall’inter ...