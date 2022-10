Fiere | intesa tra Milano e Parma | verso maxi polo nell’alimentare

Il Sole 24 ORE

Nasce in Italia una piattaforma fieristica di respiro europeo per l'agroalimentare, favorita da una intesa siglata fra la Fiera di Milano e la Fiere di Parma. Fiera Milano ha infatti siglato term-sheets non vincolanti con gli azionisti privati di Fiere di Parma, aventi ad oggetto una partnership. L'intesa tra le due società ha come obiettivo la gestione sinergica e coordinata delle due più importanti manifestazioni fieristiche del settore: Tuttofood, di proprietà di Fiera Milano, e Cibus, organizzata da Fiere di Parma.