Corea del Nord lancia un missile balistico sul mar del Giappone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladelun altro. Si tratta dell’undicesimo test in meno di un mese. Pyongyang ha anche fatto decollare dei caccia militari lungo il confine. Il governono ha affermato che le sue ultime azioni sono state in risposta a un’esercitazione di artiglieria sudna “provocatoria” vicino al confine. Ladel

... UK, Canada, Messico, Francia, Germania, Spagna, Australia, Giappone,e Brasile. L' obiettivo ... Per questioni legate ai diritti, non tutto il catalogo Netflix farà partenuovo pacchetto (...Guerra traNord eSud sempre più vicina Mentre prosegue senza sosta la guerra in Ucraina con conseguenze che potrebbero riguardare il mondo intero, si è ormai ufficialmente riaperto un altro ...Netflix ha finalmente svelata data e prezzo del suo piano di abbonamento con pubblicità: sarà sottoscrivibile in Italia dal 3 novembre a 5,49€ al mese. Le pubblicità saranno collocate strategicamente ...Ennesima provocazione della Corea del Nord, almeno 170 colpi di artiglieria nella "zona cuscinetto", la situazione è precipitata. Il Sud fa volare i suoi caccia ...