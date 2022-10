Calciomercato.com

1 a 4 il risultato finale, squadra contestata e fischiata dai propri tifosi esulla graticola. Sulla carta i rossoblù posseggono un'ottima armata ma in campo poi non riesce quasi mai a ...Misterraramente intenderà rinunciare al tridente d'attacco formato da Mancosu, Lapadula (o Pavoletti) e Nandez, e, come nel caso di Lovumbo di cui abbiamo parlato settimana scorsa, Millico ... Cagliarimania: Liverani deve risolvere il “mal di gol”. Continuare con il 4-3-3, provare le due punte o cambiare gli interpreti Sette reti realizzate in otto partite di campionato, solamente una sola nelle ultime tre. Un problema, abbastanza enorme, che una squadra che punta alla promozione in Serie A deve risolvere il prima p ...