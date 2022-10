Boxe | Alessio Lorusso vs Sebastian Perez stasera in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022)vuole diventare campione europeo dei pesi gallo e sfidaper conquistare la prestigiosa cintura EBU. Si combatte venerdì 14 ottobre, all’Arena di Monza. Si parte alle 19:00, mentre il main event è previsto per le 22:00. L’intera riunione potrà essere seguita in diretta tv in chiaro su Rai Sport o insulla piattaforma gratis Rai Play.cerca una vittoria storica, visto che la cintura europea dei pesi gallo manca in Italia dal 2007 (Simone Maludrottu). Occhi puntati anche sul match per il titolo italiano (su 10 round) dei pesi gallo tra De Bianchi e Occhinero. Di seguito, ecco ilcompleto della riunione che sfocerà con il match europeo di. Non solo: l’evento ...