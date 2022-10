Bergamo | violenza su una turista americana in una stanza in affitto | a processo il proprietario

(Di venerdì 14 ottobre 2022). Una serata trascorsa cenando e bevendo in centro a, si sarebbe trasformata in un incubo per una ragazzadi passaggio in città. La giovane avrebbe infatti denunciato di aver subito unasessuale da parte di un sessantenne peruviano,dell’appartamento che lei aveva affittato per una notte tramite una nota piattaforma internazionale. L’uomo ora è acon l’accusa disessuale aggravata. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 aprile 2019. La ragazza, newyorkese all’epoca 26enne, si era trasferita in Germania per motivi di studio e stava rientrando a casa dopo un viaggio in Grecia, facendo tappa a. Arrivata all’aeroporto di Orio al Serio, aveva raggiunto via San Bernardino, dove ...

