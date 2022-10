Accademia Volley | una buona e una cattiva notizia in vista del derby con la Volare

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Vigilia diper l’. Domani pomeriggio, infatti, alla Palestra Alberti di Benevento le giallorosse affronteranno in trasferta laBenevento, gara seconda giornata del campionato di Serie B2 femminile. L’imperativo per l’è riscattare la prova negativa di sabato scorso col Pozzuoli quando, seppur con qualche assenza in formazione, la squadra non è riuscita ad esprimere un gioco in grado di contrastare l’avversario, finendo per cedere piuttosto facilmente in tre set. Tutt’altro spirito invece accompagnerà lache all’esordio si è imposta sul campo dellaFriends Roma al termine di cinque set, portando così a casa i primi due punti della stagione. Indel ...

