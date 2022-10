Terremoto di magnitudo 4 4 a Catanzaro | il sindaco chiude le scuole

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Undi4.4 è stato registrato davanti alla costa di, in Calabria, intorno all'una di notte. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità diLido. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Sono state molte le chiamate effettuate alla sala operativa del Comando provinciale didei Vigili del fuoco da cittadini allarmati.