La Gazzetta dello Sport

...della partita stazionano nelle retroviecompiti di protezione e una volta sviluppato il gioco si spingono sumovimenti lunghi e decisi, ed è grazie a loro che spesso si riesce a dare...... il centrodestra fa bloccoimportanti componenti interne che vorrebbero seppellire l'esperienza ... dall'altra c'è il fronte Dem che sta disegnando la spaccatura dei civici per mettere inil ... Scacco con la torre: da Smalling a Bijol la Serie A comanda in Europa Giovedì 13 e venerdì 14 la sfida tra 85 squadre di 46 paesi diversi. Il coach Mirko Trasciatti della Federazione scacchistica italiana: «Gioco che insegna il rispetto delle regole e dell’avversario» T ...Alla competizione, organizzata dalla FIDE, parteciperanno 85 formazioni di 46 diversi Paesi. L’istruttore: “Gli scacchi migliorano la vita in cella e insegnano la legalità” Gli scacchi come esperienza ...