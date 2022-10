Riccione | i funerali delle vittime della strage in A4

La Repubblica

- ' Nessuno muore finché vive nei cuori di chi resta '. È lo straziante striscione affisso allo stadio Nicoletti didove oggi pomeriggio, giovedì 13 ottobre, sono stati celebrati icollettivi delle sette vittime della strage del pulmino di volontari e disabili in A4 avvenuto lo scorso 7 ottobre. ......leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Si sono celebrati a... Riccione, i funerali allo stadio delle vittime dell'incidente sull'A4: "Sono i nostri magnifici sette" Sette bare in fila al centro di uno stadio gremito di persone, fiori bianchi e rossi e palloncini per salutare per l'ultima volta le vittime dell’incidente di venerdì scorso ...Si sono celebrati a Riccione i funerali delle sette persone morte la settimana scorsa in un incidente stradale sulla A4 a San Donà di Piave, nel Veneziano: l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la ...