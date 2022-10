Mourinho boccia il primo tempo di Abraham e Belloti | “Un disastro” Poi il commento sul pareggio!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Si è da poco conclusa la sfida di Europa League, valevole per la fase a gironi della competizione, tra Betis Siviglia e Roma; il match è terminato con un pareggio. Al termine della gara l’allenatore portoghese Joséha parlato ai microfoni di Sky della prestazione della squadra giallorossa: “È una partita di grande pressione, questa non è una da girone. Vale come un playoff, se perdiamo siamo fuori. Arrivare dopo 45 minuti sull’1-0 per loro, è vera pressione. Di solito lo senti alla fase diretta. Con tutti gli infortuni, squalifiche, stanchezza, giocare contro una squadra fresca, che ha cambiato sei giocatori dell’ultima partita, avendo il cuore di migliorare la qualità nel secondo. Questo pareggio è vita”.intervista betis Successivamente lo Special One si è soffermato sul lavoro dell’inedita ...