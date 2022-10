(Di giovedì 13 ottobre 2022) Realtà aumentata per la formazione, droni per la consegna di merci,con. È il mondo del futuro immaginato dal progetto BASE - 5G del Politecnico di Milano, (...

Realtà aumentata per la formazione, droni per la consegna di merci,con veicoli connessi. È il mondo del futuro immaginato dal progetto BASE - 5G del Politecnico di Milano, (insieme con i partner Vodafone, Akka, Life, Anothereality e Yape), fra i ...Sono i temi affrontati durante l'incontro 'Pensare il modo differente per muoversi in modo', organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilita' tenutosi nel giorno dell'... Mobilità intelligente e veicoli connessi: un'idea di Smart city