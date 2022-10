Milan | il 26 ottobre assemblea azionisti sul bilancio 2022

Sky Sport

...003 Fine 2 Inter Sabato 10 Settembre 2022 - 18:00 Inter 1 Fine 0 Torino Domenica 18 Settembre 2022 - 12:30 Udinese 3 Fine 1 Inter Sabato 12022 - 18:00 Inter 1 Fine 2 Roma Sabato 8 ...I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili su Euronextdal 172022 al 252022, estremi inclusi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione ... Milan, il calendario delle partite in programma a ottobre tra Serie A e Champions Le nuove azioni che saranno emesse nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale di Mps, per un valore di 2,5 miliardi di euro, presenteranno un prezz ...Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizion di Mike Maignan, il quale ha saltato le ultime partite per un problema muscolare rimediato in nazionale: come riporta Tuttosport, infatti,.