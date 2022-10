Kiev | ' attacchi russi a 40 città ucraine nelle ultime 24 ore'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lo Stato maggiore delle forze armateha affermato che24 ore più di 40 insediamenti sono stati colpiti dai bombardamenti. In risposta, l'aviazione ucraina ha effettuato 32 ...

Intanto, arriva anche l'avvertimento del Presidente della Duma , la Camera bassa del Parlamento russo, come riporta la Tass: "Secontinuerà i suoiterroristici, la risposta della Russia ..."L'adesione dell'Ucraina alla Nato è per noi inaccettabile", ha detto: "L'Occidente deve capire che le parole di Zelensky sulla necessità dipreventivi contro la Russia sono un invito alla ...Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che nelle ultime 24 ore più di 40 insediamenti sono stati colpiti dai bombardamenti russi. In risposta, l'aviazione ucraina ha effettuato 32 a ...(Teleborsa) - "L'adesione dell'Ucraina alla NATO può portare alla Terza guerra mondiale e la stessa Alleanza atlantica lo capisce", ha dichiarato il vice segretario del Consiglio di Sicurezza ...