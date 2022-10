I signor No dell' energia verde

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Che funzioni hanno e perché oggi sono nel mirino le Soprintendenze, accusate di bloccare le rinnovabili. Le colpe, però, non sono solo loro. Per questi motivi. Anche quelli di Fratelli d’Italia le hanno messe nel mirino: basta con i vetie Soprintendenze che impediscono l’utilizzo pienoe fonti rinnovabili, dicono nel partito di Giorgia Meloni. Basta ai vincoli per impianti che «deturperebbero aree non esattamente turistiche come il porto di Taranto o Colleferro. Bisognerà agire». L’Italia è in piena emergenza energetica, dobbiamo cercare di ridurre il più possibile l’importazione di gas che costa un occhioa testa e sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese. E la soluzione è aumentare rapidamente la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Ma per l’Italia è già molto ambizioso raggiungere gli obiettivi fissati a ...