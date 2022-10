Gegia è la prima eliminata del Grande Fratello Vip 2022

le crede. Charlie Gnocchi crede che lei sia vittima della solitudine, facendo eco alla voce ... anticipazioni e diretta ottava puntata 13 ottobre Giovedì 13 ottobre, inserata su canale 5, ...Nikita ha frainteso un gesto di Alberto, avvicinatosi a lei pocodelle Nomination di giovedì ...è stata attaccata da tutti e non mi è piaciuto. Vive nel suo mondo ed è particolare". Alberto ...Poi Gegia ha rivelato di aver visto l’ombra della madre a casa. “Uno ci può anche non credere, ma lei è stata a casa mia 15 anni… Io certi giorni le chiedo di darmi un segno. Prima di venire ho visto ...La redazione del Gf Vip è entrata in possesso del numero di cellulare di Mehmet e ha telefonato in diretta all'uomo che, però, non ha risposto ...