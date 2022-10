Camera e Senato eleggono i nuovi presidenti Segui la diretta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Alle 10 e alle 10.30 lae ilsi riuniranno nelle prime sedute della nuova legislatura. Si insediano nelle rispettive camere i parlamentari eletti il 25 settembre e oggi dovranno stabilire, in primis, chi dovrà guidarle. Dopo che il vertice fra i tre partiti di maggioranza è saltato e into alle trattative convulse di ieri, il centrodestra arriva in aula con un accordo piuttosto fragile ed esposto ai capricci dei potenziali franchi tiratori. La fotografia della vigilia non è delle migliori: la nuova classe dirigente non è d’accordo su nulla. Specie Meloni e Berlusconi. La maggioranza tuttavia è ampia e permetterebbe di eleggere i propri candidati nel giro di poche votazioni: per il momento sembra che la coalizione abbia un accordo su Ignazio La Russa al- sul suo nome "C'è una ...