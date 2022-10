Bologna | De Silvestri | ' ' Napoli? Queste sono partite difficili | ma anche stimolanti”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) De: "Colsfida difficile, dobbiamo curare tutti i dettagli" Lorenzo De, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bfc Week.le sue parole: “Viviamo questo momento con trasporto. La sofferenza dei tifosi èla nostra, con nostra intendo giocatori, staff tecnico, dirigenza. -afferma De- In questo momento non possiamo parlare individualmente, ma al plurale. C’è un noi che deve rappresentare un’unione motivazionale e positiva che possa aiutarci a superare questo momento. Adesso abbiamo analizzato il fatto che serve responsabilità da parte di tutti. Ognuno di noi può andare in difficoltà,i più esperti, quindi dobbiamo fare le cose semplici e farle bene. Come si esce da questi ...

Indisponibili: Rrahmani, Anguissa Squalificati: -(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; De, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Sansone. Ballottaggi: ...