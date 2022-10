Berlusconi sconquassa la maggioranza La Russa eletto grazie all' opposizione

Umbriadomani

Per non dire del profondo Nord dove Fratelli d'Italia irrompe ela terra leghista: a ... Meloni: 'Fossi Salvini elascerei governo, M5s non esiste più' E comunque: 'Grande ...Per non dire del profondo Nord dove Fratelli d'Italia irrompe ela terra leghista: a ... Meloni: 'Fossi Salvini elascerei governo, M5s non esiste più' E comunque: 'Grande ... Seggi aperti, al voto 662 mila umbri: il giorno della verità. Incognita astensione