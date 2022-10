Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati | l’annuncio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)nonpiù una coppia. I due fidanzati sie pochi minuti fa la sorella di Chiara, ha datoufficiale sulle sue pagine social. Una notizia che non ha sorpreso, a dire la verità i fan della coppia.giorni infatti, chenon si vedono insieme. Lei si è mostrata più volte in casa a Milano, mentre si allena con il suo amato palo per la poledance, al mattino presto a letto con il suo cagnolino ma dinon c’erano tracce. Da giorni quindi i fan chiedono spiegazioni, anche perchèci hanno abituato a una vita di coppia molto attiva e non ...

e Luca Vezil si sono lasciati e non sono più fidanzati. L'annuncio è stato dato dall'ormai ex coppia su Instagram, con una storia pubblicata sul social network da entrambi: 'Dopo ...La voce di una loro possibile rottura circolava ormai da giorni. E adesso arrivano le conferme social di un gossip al quale in molti stentavano a credere.e il suo storico fidanzato, Luca Vezil , si sono detti addio per sempre. Leggi anche >osa con la pole dance: mostra gli esercizi sul palo (e i progressi) L'...Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato sui social la fine della loro relazione: il messaggio tra le Instagram Stories degli influencer.La sensazione che qualcosa fosse cambiato si respirava già da alcune settimane. Ma, quelli che erano solo rumors, si sono trasformati in realtà: Valentina Ferragni e Luca Vezil ...