Udienza Generale 12 ottobre | Papa Francesco rivela la “potenza” dei desideri

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nell’di mercoledì 12torna ad affrontare il tema del discernimento. In questo contesto il Santo Padre si sofferma sull’importanza delo come “bussola” che orienta le scelte. Mercoledì 12la catechesi di, nel corso dell’, ritorna al tema del discernimento. In questa occasione il Santo Padrequanto sia importante desiderare qualcosa di bello per cui spendersi. È questa la vera “bussola” che orienta le scelte, ma di cui spesso si perde l’orientamento. @Credits Ansa“Il discernimento – afferma il Pontefice – è una forma di ricerca, e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca ma che in ...