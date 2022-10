Nata per te | arriva il film sulla storia di Luca Trapanese

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono iniziate le riprese del nuovodi Fabio Mollo che racconta ladi Luca Trapanese, il papà single omosessuale che ha lottato per ottenere la custodia della piccola Alba, affetta dalla sindrome di down

...ai Mondiali 2018 (medaglia argentola nazionale azzurrra) e nelle ultime due edizioni dell'Europeo (2019 con bronzol'Italia e 2021 con orole azzurre). La 27enne stella del volleya ...Sono solo una ragazza che pensava di poter comprare un bilocale nella città in cui è. Il consiglio è di non scendere a patti troppo altistare a Milano. Esistono svariate forme di lavoro da ...Sono iniziate le riprese del nuovo film di Fabio Mollo che racconta la storia di Luca Trapanese, il papà single omosessuale che ha lottato per ottenere la custodia della piccola Alba, affetta dalla si ...Flavia Pennetta e Flavio Fognini sono la coppia magica del tennis italiano. Il loro amore è nato nel modo più incredibile.