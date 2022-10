L’Équipe – Mbappé e PSG | una relazione tormentata dal prolungamento del contratto

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 2022-10-11 18:29:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da: 21 maggio: una proroga che deve metterla al centro del progetto Appena cinque mesi fa, le domande sul futuro di Kyliansono state tutte accantonate da Nasser al-Khelaïfi, il presidente del PSG. “Crede nel nostro progetto, scriverà la grande storia del PSG”, ha affermato il leader il 21 maggio, una volta finalizzata l’estensione della stella fino al 2025. La dirigenza del PSG stava quindi per mettereal centro del suo progetto sportivo. A giugno Luis Campos esplora le tracce di Lewandowski e Scamacca La dirigenza parigina lo sa, Kylianfiorisce di più insieme a un grande attaccante. A Monaco, il suo duetto con Falcao gli aveva permesso di ...

Oggi Marca scrive che il rapporto tra Kyliane il Psg è completamente rovina to e che'attaccante francese potrebbe lasciare la Francia già a gennaio. Non solo: il quotidiano spagnolo ...Nuovo terremoto a Parigi per via del caso Kylian'attaccante francese sembra pronto a lasciare il Psg già a gennaio nel prossimo mercato di riparazione invernale. Lo scrivono diverse autorevoli testate transalpine, da'Equipe a Le Parisien,...