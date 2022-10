In carcere a 85 anni | ha occupato una casa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Da circa due settimane una donna di 85è detenuta presso ildi San Vittore a Milano. Lo rende noto Antigone, precisando che “la sua condanna definitiva è di soli 8 mesi, scaturita dall’occupazione abusiva di un alloggio. Nonostante il reato non sia di grande pericolosità sociale e la pena comminata di brevissima durata, la donna è stata tuttavia condotta neldel capoluogo lombardo. Ad aggravare la situazione il fatto che la signora non è autosufficiente, richiedendo perciò un’assistenza personale e una gestione sanitaria costante da parte di altre detenute e degli operatori. Fino ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti dell’istituto e un’istanza di scarcerazione, la signora si trova ancora ristretta nell’istituto”. “La vicenda – sottolinea Valeria Verdolini, responsabile della sede lombarda di ...

Tutto parte dalla decisione della Cassazione del primo agosto 2013 di respingere il ricorso proposto da Berlusconi contro la sentenza di condanna a 4didella Corte d'appello di Milano ...Da circa due settimane una donna di 85è detenuta presso ildi San Vittore a Milano. Lo rende noto Antigone, precisando che 'la sua condanna definitiva è di soli 8 mesi, scaturita dall'occupazione abusiva di un alloggio. ...La donna, di origini nomadi, non è autosufficiente e viene assistita dai sanitari interni e dalle altre detenute. A denunciare la sua situazione è stata l’associazione Antigone. Si cerca un posto per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...