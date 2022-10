Il vaccino Pfizer non previene la trasmissione? Il deputato europeo Rob Roos non sa a cosa servono i vaccini

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È diventato virale, da Twitter a condivisioni Facebook, il filmato delolandese al ParlamentoRobdove sostiene di aver fatto una scoperta “sconvolgente”: ilcontro il nuovoCoronavirus dinon garantisce di prevenire i contagi. Quindi – secondo lui – avrebbe fatto ammettere tutto ciò per la prima volta alla rappresentante diin audizione al Parlamento, Janine Small.conclude quindi insinuando che provvedimenti come il nostro Green pass siano stati imposti inutilmente. Siamo di fronte a un racconto fuorviante. Per chi ha fretta: Inon prevengono il contagio, bensì le forme gravi di Covid. Riducendo le forme più sintomatiche cala anche la probabilità di ...

