Globalist.it

Per il consigliere del premier Viktor, 'con le elezioni italiane sta emergendo un nuovo blocco in Europa' che 'farà da contrappeso al progressismo della Commissione europea'. E 'molti della ...... ma anche l'accesso della Serbia al nucleare, con anche l'accesso a una quota di partecipazione per ildi costruzione dell'impianto Paks II in Ungheria, promosso dalla compagnia statale ... Il progetto di Orban: usare il governo Meloni per minare l’Europa e farla diventare unione dei reazionari L'autoritarismo di Giorgia Meloni deve contestualizzato all’interno di una democrazia certo in crisi ma con una storia rispettabile. È come fosse una malattia senile di una democrazia che possiede ant ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...