Governo | Zingaretti | ' Meloni? Da lei aspetto soluzioni | ora non basta dire cosa non va'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il populismo e la destra populista raccoglie i voti rappresentando i problemi, raramente offrendosui problemi che denuncia. Quello che chiedo è dare soluzione ai problemi degli italiani e noi questale valuteremo, ma vogliamo capire quali sono. Quando si governa è tutto diverso, nonstare sui palco e denunciare problemi. Io non considero Giorgiauna nemica, ma un'avversaria. Io riconosco a lei non solo il diritto di governare ma anche lo status di avversaria politica e le chiedo". Così Nicolaa Controcampo sul sito del Messaggero.

SardiniaPost

Se il Pd è stato a lungo l'adulto nella stanza, il partito della responsabilità e del, l'... E lo stesso farà Nicola, che con il collega emiliano non ha mai avuto un grande feeling. ......terreno a una difficile ma non impossibile conquista - per la terza volta consecutiva - del... Nessuna possibilità di temporeggiamento da parte diC'è addirittura chi (Monica Cirinnà) ... Governo: Zingaretti, 'opposizione che si coordina è più forte e incisiva' - sardiniapost Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il populismo e la destra populista raccoglie i voti rappresentando i problemi, raramente offrendo soluzioni sui problemi che denuncia. Quello che chiedo è dare soluzione a ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ha ragione Letta, un'opposizione che si coordina è più forte e incisiva. Starà alla sensibilità dei leader capire che un'opposizione fatta insieme" può ...