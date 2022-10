Davide Ferrerio | due mesi fa il pestaggio a Crotone La madre | «Ormai è solo un corpo immobile»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il 12 agosto il giovane tifoso del Bologna è stato massacrato da un coetaneo all’esterno di un locale che lo aveva scambiato per il rivale in amore. L’accusa della donna: «Me l’hanno ridotto così senza un perché»

L'accusa della donna: "Me l'hanno ridotto così senza un perché" CROTONE "Ogni mattina vado a trovare il mioe vedo solo un corpo immobile. Me l'hanno ridotto così senza un perché ". Lo ripete ...Dopo il brutale pestaggio dell'undici agosto a Crotone parla il papà die quasi lo implora: "Torna, il Bologna ha bisogno di te" In una commovente intervista a Repubblica arrivano le parole del papà di, il giovane tifoso del Bologna ...Il 12 agosto il giovane tifoso del Bologna è stato massacrato da un coetaneo all’esterno di un locale che lo aveva scambiato per il rivale in amore. L’accusa della donna: «Me l’hanno ridotto così senz ...Il terribile scambio di persona e l'aggressione quasi mortale di Nicolò Passalacqua, il papà di Davide Ferrerio: "Torna, il Bologna ha bisogno di te" ...