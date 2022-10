Carabiniere libero dal servizio sventa rapina in una tabaccheria

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undalhato unain unadi Afragola (Napoli). A entrare in azione due malviventi, armati di pistola poi rivelatasi a salve. All’interno del negozio c’era il militare che ha ingaggiato una colluttazione con itori. Uno di loro ha esploso dei colpi per fermare il, che invece ha bloccato uno dei malviventi. L’altro è fuggito ma continuano le indagini per rintracciarlo. Sottoposti a medicazione il militare e lo stesso arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In via Dario Fiore ad Afragola undal servizio ha arrestato un uomo che avrebbe tentato una rapina in una tabaccheria. Operazioni in corso.Ma il tentativo è miseramente fallito grazie all'intervento provvidenziale di undal servizio. Pochi minuti e l'uomo, un quarantasettenne della città martire, era in arresto. Nei ...E' stata smantellata dai carabinieri una rete di spacciatori di droga che operava nella Valdelsa senese e fiorentina, ma che vendeva stupefacenti a persone di altre province della Toscana ...(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una rapina in una tabaccheria di Afragola (Napoli). A entrare in azione due malviventi, armati di pistola poi rivelatasi a ...