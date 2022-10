Brutte notizie per Spalletti | infortunio durante Napoli-Ajax!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilsta giocando la gara di ritorno allo Stadio Maradona contro l’Ajax. Gli azzurri sono in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Lozano e Raspadori. Ad inizio secondo tempo è arrivata la rete degli olandesi che hanno dimezzato lo svantaggio grazie al colpo di testa di Klaassen.-AjaxFrank Anguissa Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, oltre al gol subito, è arrivata subito un’altra cattiva notizia in casa. Frank Anguissa è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema muscolare alla gamba destra. Il numero 99 azzurro ha prontamente avvisato la panchina. Lucianoha subito provveduto a sostituire il centrocampista camerunese. Al suo posto è entrato Tanguy Ndombele. Una perdita importante per il, dato che ...

Neanche Pasquale La Rocca ha datosulle condizioni fisiche della sua compagna d'avventura. Da parte di Milly Carlucci nessun annuncio. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per ...I recenti attacchi missilistici rendono l'immagine di una apparente foglia di fico per nascondere la situazione all'opinione pubblica russa, delusa da settimane di(con annesse ...Il club bianconero, in ritiro dopo la pesante sconfitta contro il Maccabi Haifa in Champions, decide di non aggregare i giocatori indisponibili.Guai in arrivo per Pamela Prati. Secondo quanto riporta Leggo, le verrà notificato un atto di pignoramento nella casa del Grande Fratello Vip, dopo ...