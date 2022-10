Allarme mandragora in spinaci nel nord Italia | quali sono i lotti ritirati

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La catena Il Gigante richiama un lotto per "sospetta contaminazione" dopo il richiamo del Ministero della Salute

... le 152 cassette di verdura analizzate nell'ambito dell'sulle intossicazioni che la settimana scorsa si erano verificate nel napoletano non sono state rinvenute tracce della, "o di ...Il Ministero della Salute e i hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di spinaci in busta a marchio Il Gigante per una sospetta contaminazione da. L'è ...