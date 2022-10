Abbandonata all’altare la sposa rifiuta di farsi rovinare la giornata E dice a tutti gli invitati di seguirla

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una ragazza di 27 anni non ha voluto rinunciare al banchetto nuziale nemmeno dopo essere statadal futuro marito. Le cose non sempre vanno come vorremmo. L’importante è non perdere tempo a piangersi addosso e cogliere sempre il buono di ciò che la vita ci dà. Così ha fatto una giovane di 27 anni che, mollata quasi sull’altare da quello che pensava fosse l’uomo della sua vita, ha comunque portato glia fare festa. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/ archivioÈ accaduto a Portmead, in Galles. La 27enne Kayley Stead aveva già speso 12mila sterline – poco più di 13mila euro – per il banchetto di nozze e così non vi ha rinunciato. La ragazza la mattina del suo matrimonio ha scoperto che il suo storico fidanzato Kallum Norton, 24 anni, non l’avrebbeta. Tuttavia, per quanto addolorata, dopo aver scoperto ...