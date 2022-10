Totti sta per fare le valigie | traslocherà a Roma Nord con Noemi Bocchi?

...l'unica avvenuta quest'anno tra i personaggi noti (la più discussa quella di Ilary Blasi e), ... Intanto, per Michelleper diventare nonna. Sua figlia Aurora Ramazzotti è incinta per la prima ...... e questa è una buona notizia, come pure l'impegno che siconcretizzando per dare forza al ... Non è importante che un giorno si riesca a diventare Roberto Baggio o Francesco. Quello che conta ...L’ex capitano abbraccia Roma Nord Ci si poteva aspettare di tutto tranne che Totti traslocasse alle pendici di Monte Mario, più Stelluti che Vigna Clara. Il vero terremoto nella Capitale è questo: da ...Non c’è solo la ricca collezione di borse griffate tra gli accessori di cui Ilary Blasi è stata “spogliata” dal marito e di cui ora chiede la restituzione per le ...