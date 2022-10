TikTok imita Instagram | in arrivo una nuova funzione per le foto - Tech - quotidiano net

Libero Tecnologia

Si chiama Photo Mode ed è stata appena annunciata dal social network: si potranno postare foto in sequenza, proprio come sulla piattaforma di ...Meta, a differenza di Google, registra un calo di ricavi pubblicitari. Su Meta pesa la concorrenza diche non lama è strutturalmente differente Pesa anche la contraddizione strutturale circa la sovranità sui dati che blocca. La pubblicità anticipa le recessioni e le riprese dell'economia,... Adesso anche TikTok imita BeReal I nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro sono stati finalmente svelati da Google. Esteticamente li avevamo già visti, somigliano a quelli dello scorso anno ma sono rifiniti meglio, sono più eleganti e ...La fire challenge che gira su TikTok e propone di utilizzare una bottiglia di alcool e accendino per provocare una spettacolare fiammata ...