Tennis | le Azzurre per il Billie Jean King Finals 2022

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma – In vista delleCup by Gainbridge, che si giocheranno sul veloce indoor all’”Emirates Arena” di Glasgow, in Scozia, dall’8 al 13 novembre, la capitana della Nazionale italiana, Tathiana Garbin, ha convocato le seguenti giocatrici: Lucia Bronzetti Elisabetta Cocciaretto Camila Giorgi Jasmine Paolini Martina Trevisan Allele 12 nazioni in gara saranno suddivise in quattro gironi all’italiana da tre squadre ciascuno, con le quattro le vincitrici dei gironi qualificate alle semifinali. L’Italia è inserita nel girone A con il Canada e la Svizzera. Legiocheranno il 9 novembre contro la Svizzera e il giorno successivo contro il Canada. Entrambi gli incontri sono previsti alle 11 ora italiana. La finale è prevista domenica 13 ...

Due match diversi ma dallo stesso risultato finale: due sconfitte, maturate da Zeppieri e Cobolli, che riducono la spedizione azzurra nel torneo di casa ...fiero rappresentante di un...Garbin convoca Bronzetti, Cocciaretto, Giorgi, Paolini e Trevisan ROMA - In vista delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022, che si giocheranno sul veloce indoor all'"Emirates Arena" di ...La tennista azzurra regola la colombiana con il punteggio di 6-3, 6-4 e affronterà la statunitense Collins SAN DIEGO (Stati Uniti) - Martina Trevisan stacca il pass per il secondo turno del "San Diego ...