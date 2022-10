Si schianta sul Raccordo | salvata dagli automobilisti di passaggio Il padre | ‘Viva grazie a loro | adesso vorrei sapere come è successo |  aiutatemi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022) Era in macchina, la sua Peugeot 206 grigia, quando improvvisamente ha perso il controllo e si èta sul GrandeAnulare di Roma, nel tratto che dall’Aurelia va verso la Pontina. Questo è quello che èil 30 settembre scorso, intorno alle 19.30, a una giovane ragazza, che viaggiava a bordo della sua auto, la stessa che poi si è ribaltata. Lei è sbalzata fuori dal vetro e oggi è viva per miracolo, ancheagli altriche non si sono voltati dall’altra parte e che l’hanno soccorsa. L’appello delEd è proprio a queglidiche il papà della ragazza si è rivolto. Sui social, infatti, ha pubblicato un appello: vorrebbe conoscere gli ‘angeli’ che hanno salvato sua figlia, che è viva, ma che ...