Luigi Strangis | dal 14 ottobre presenterà il suo nuovo album “Voglio la gonna”

Wired Italia

La voce di Lyle, in originale, è quella di Shawn Mendes, mentre per la versione italiane le canzoni sono interpretate da. Protagonisti Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy e un ...... oltre a Russell Crowe, i fratelli Dylan e Hopper Penn, l'idolo dei giovanissimi Paul Mescal, le star musicali più amate Mahmood, Emma Marrone, Casadilego,, grandi autori come Eric ... Luigi Strangis e Alex al Wired Next Fest: “Abbiamo un rapporto più vero con i fan anche grazie ai social” Alice nella Città si avvia verso l’inaugurazione della sua 20esima edizione. Ad inaugurare la manifestazione, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre in parall ...Alice nella città scalda i motori: in apertura il live action Usa “Marcel The Shell With Shoes On” di Dean Fleischer-Camp. Tanti gli ospiti ...