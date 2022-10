Inter e Milan | Sala fa il punto sul nuovo stadio | 'Il dibattito pubblico chiuda la discussione | referendum caso estremo'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il sindaco dio Beppeè tornato a parlare delcittadino voluto da, in occasione dell'evento...

La Gazzetta dello Sport

, Calhanoglu sul Barcellona e non solo: 'A Lukaku ho detto...' Hakan Calhanoglu con la maglia dell'© LaPresseIl turco exè attualmente utilizzato da Simone Inzaghi nel ruolo chiave ...... intervenendo all'evento 'Partecipazione alla polis: tra mito e realtà' dove ha parlato del dibattito da poco partito in città sulla realizzazione del nuovo impianto da parte di. "... Champions, qui si rifà l'Italia: ecco cosa aspettarci dalle nostre quattro Intervistato da Amazon Prime Video, Hakan Calhanoglu si è proiettato al match di domani contro il Barcellona, svelando anche una 'richiesta' fatta a Romelu Lukaku. "Loro ...Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino un obiettivo ben preciso: la valutazione è di trentacinque milioni di euro, duello in vista ...