Inediti di Céline | esce giovedì in Francia “Loundres” | a fine anno un racconto medievale

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ci siamo, il nuovo romanzo inedito di Louis-Ferdinand(1894-1961) pubblicato indalla casa editrice Gallimard, che detiene i diritti dell’intera opera letteraria dello scrittore francese, arriverà nelle librerie13 ottobre, come annunciato nei mesi scorsi: si intitola “Londres” (576 pagine), scritto nel 1934, è la diretta continuazione di “Guerre”, l’altro romanzo inedito pubblicato a maggio scorso sempre da Gallimard sulla base dei manoscritti che erano andati perduti per decenni e restituiti solo nel giugno 2021 agli eredi del sulfureo autore di “Viaggio al termine della notte”. “”, il seguito di “Guerre” “Londres” mette in scena la partenza del brigadiere Ferdinand, eroe della Grande Guerra, per la capitale inglese, “dove tutti gli odi e gli accenti buffi si nascondono ...

Intravino

Tra gli altriinclusi nella riedizione sono presenti le versione dal vivo in studio dei brani - già inclusi nella tracklist originale - "White Christmas", "Winter Wonderland" e "Have Yourself ...... che come editore ha sempre improntato il suo lavoro minuzioso nella pubblicazione di testi che vanno a colmare diverse "lacune", rispolverandodi mostri sacri come, Limonov, e dell'... Intrawine #12: Perché bere non è più figo, Ucraina e bombe, caos a...