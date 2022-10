I dubbi di Allegri | le ultime da Haifa

Nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, la Juve fa visita al Maccabi Haifa in Israele. Il punto dalla nostra Fabiana Della ...Ogni dubbio verrà comunque risolto nelle prossime ore e in particolarescioglierà inella riunione tecnica. La probabile formazione della Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci,...La Juve non riesce ad uscire dalla crisi e piovono critiche da tutte la parti, l'ultima arrivata addirittura dalla FIFA ha sorpreso i tifosi.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...