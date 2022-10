Caro-bollette | si allungano i tempi della risposta Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si stringe il cerchio attorno alla Commissione europea. Bruxelles ha una manciata di settimane davanti per mettere nero su bianco le sue proposte per calmierare i prezzi del gas. Bruxelles è in ritardo e le misure contro ilenergetiche, se tutto va bene, arriveranno solo il prossimo mese Mai come oggi l’Europa appare spaccata in due sul dossier energia tra i falchi del Nord (Germania e Olanda in testa), tornati alla ribalta dopo la crisi del Covid, fermi sul no al price cap al gas, e i Paesi, Italia e Francia in prima fila, che pretendono una solidarietà europea, a partire da un tetto al prezzo del gas. “Smettiamola di dire che l’Europa è in ritardo. Stiamo lavorando senza sosta per avere l’energia necessaria per l’inverno. Abbiamo iniziato a lavorare quando sul tavolo non c’era nulla”, ha detto il portavoce...