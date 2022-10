Carlo Acutis annuncia in sogno la nascita dei suoi fratellini gemelli

... tanta preghiera e il coinvolgimento, per chi ha fede, di due figure sante per la religione cattolica: Santa Rita, la santa delle cose impossibili, e il beato, un ragazzo che nei pochi ...E' stata inaugurata ad Assisi, nel centro storico della città (al civico 4 del vicolo Frondini) una mensa per i poveri dedicata al beatoe gestita in diretta sinergia con la struttura di accoglienza "Casa Papa Francesco" di Santa Maria degli Angeli. A svelare l'insegna della mensa sono stati i genitori del giovane beato, ...Dopo la mensa per i poveri dedicata al beato Carlo Acutis, nasce l'app del Santuario della Spogliazione. È questa la seconda importante novità presentata nel programma di eventi e cerimonie per il sec ...Carlo era un ragazzo normale e al contempo fuori dal comune, e in modo misterioso, ha annunciato la nascita dei suoi fratelli gemelli, Francesca e Michele.