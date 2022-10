Attento Mou | una big europea sul top player della Roma

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lapuò essere contenta a metà dopo l’ultima partita contro il Lecce: bene i tre punti conquistati, ma l’infortunio di Dybala peserà molto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La vittoria per 2-1 contro il Lecce di domenica ha portato tre punti importanti allache ha così ottenuto il suo secondo successo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.