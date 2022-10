“Verissimo” | Piera Maggio rivela un segreto e dice | “Per me Denise è viva”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) News Tv, “”,svela un, le ultime notizie suPipitone – Un’intervista molto toccante quella andato in onda domenica 9 ottobre 2022 a. Ospite da Silvia Toffanin su Canale 5, la madre della piccolaPipitone, scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, ha detto che non intende fermarsi nelle ricerche, perché convinta che la figlia sia ancora. Finorale ha provate tutte: il suo cuore di mamma non si rassegna. Leggi anche l’articolo —>Pipitone e gli altri bimbi scomparsi o vittime di violenze: il sospetto di Vittorio Feltri, ...

Ma qual è il segreto diPerché funziona così bene In realtà, il successo è dovuto ... nel corso della puntata del 9 ottobre , ha saputo mettere a proprio agioMaggio, mamma di Denise ...Un momento molto toccante quello andato in onda domenica 9 ottobre a. Silvia Toffanin ha avuto ospite su Canale 5Maggio . La donna, madre di Denise Pipitone, non intende fermarsi nelle ricerche, convinta che 'sia ancora viva'. Di Denise, sparita nel ...C’è un errore che Silvia Toffanin non dovrebbe mai commettere a “Verissimo”, un talk show che ormai ha plasmato sulla sua immagine ...Denise Pipitone, arriva la confessione definitiva: "Credo che sia viva". Sono passati più di 18 anni, ma lei non ha perso la speranza ...