Ucraina | Von der Leyen scioccata da violento attacco su Kiev

RaiNews

Alla frontiera tra Estonia e Russia, la presidente della commissione europea Ursulader Leyen si è detta "scioccata" per l'attacco su Kiev."Sono scioccata e costernata dal violento attacco su Kiev e altre città ucraine - ha detto la presidente dell'esecutivo comunitario - ancora ...... tra cui quelli recenti che hanno colpito l'e gli ucraini'. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Ue per la politica estera, Peter Stano. 14:22der Leyen: "I responsabili vanno processati" ... Live guerra in Ucraina, la guerra minuto per minuto: giorno 229 - Media Usa: cyberattacchi contro aeroporti da parte di hacker in Russia. Non colpiti controllo traffico aereo o comunicazioni - Media Usa: cyberattacchi contro aeroporti da parte di hacker in Russi Narva (Estonia), 10 ott. (askanews) - Alla frontiera tra Estonia e Russia, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen si è ...La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha avvertito sui rischi di dipendenze tecnologiche su terre rare e infrastrutture critiche ...