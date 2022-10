Ucraina | Calenda | ' no a manifestazioni per la resa'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Su questa come su molte altre cose ci sono distanze forti tra le posizioni di Meloni e degli alleati. Oggi ancora più di ieri non è possibile alcuna equidistanza e leper la pace che si accompagnano al no ad altri aiuti militari all', sonoper la". Così Carloa Stasera Italia su Rete4.

...in, previsioni di crescita zero e con energia e bollette che stanno per arrivare alle stelle. Oggi l'ultimo cdm presieduto da Mario Draghi. Oggi a Metropolis il leader di Azione Carlo...ROMA " "Ogni giorno il sostegno all'viene messo in dubbio: troviamo il modo di fermare la guerra, ma continuando a sostenere l'". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a "Metropolis". "Una pace ragionevole innon ci può essere, ci può essere una tregua: oggi, la pace implicherebbe un riconoscimento ...Guerra Ucraina, Rizzo: “E’ un conflitto tra Usa e Russia” 3 Giu Elezioni, Meloni rimarca gli sbagli della sinistra: “Gridano al lupo nonostante i loro disastri” 11 Set Calenda avanza nonostante Draghi ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Su questa come su molte altre cose ci sono distanze forti tra le posizioni di Meloni e degli alleati. Oggi ancora più di ieri non è possibile alcuna equidistanza e ...